Ee vun de Männer, déi ausbrieche wollten, setzt am Prisong, well him ënner anerem en arméierten Iwwerfall zu Lëtzebuerg virgeworf gëtt.

Bal war et den Onéierleche gelongen, fir aus dem Prisong e la Talaudière (Loire) auszebriechen. Hinne war et gelongen, fir en éischte Sécherheetsdrot hannert sech ze bréngen, ee vun hinnen hat et esouguer gepackt, fir den Terrain vum Prisong ze verloossen, éier hie vun de Police opgegraff gouf. Dat Ganzt war géint 15.30 Auer um Dënschdeg.Ee vun de Giischtercher hat matkritt, datt d'Männer iwwer den Drot geklomme sinn an Alarm geschloen. Vun deem Moment un hunn d'Beamte vun der Police ronn eng hallef Stonn gebraucht, bis si deen Täter, dee ganz aus dem Prisong konnt erauskommen, nees festgeholl hunn.Dëst war e Mann vu 26 Joer, deen als geféierlech ugesi gëtt, a verdächtegt gëtt, en arméierten Iwwerfall op eng Bijouterie an der Stad zu Lëtzebuerg duerchgefouert ze hunn. Bei sengem probéierten Ausbroch hat hie sech mat engem Messer arméiert a gouf dobäi och liicht verwonnt.