De Centre d'intervention et de secours vun Esch/Uelzecht zitt e Réckbléck op déi geleeschten Aarbecht am Joer 2017, dëst an engem flotte Video.

Gefilmt goufen divers Asätz, vun Autosaccidenter iwwer Bränn bis de Rettungsasaz beim Zuchaccident.

Si profitéieren dann och fir e klenge Bilan ze zéie vun hiren Interventiounen. Dem CIS Esch no, gouf et nees eng Hausse vun de Asätz am Verglach mat 2016. Rieds ass vu 6066 Asätz, wat e Plus ass vu 504.



De Rettungsdéngscht ass fir 5'306 Interventiounen erausgefuer, woumat si de Groussdeel vun den Asätz haten. D'Pompjeeë fir hiren Deel goufe wéinst 760 Asätz alarméiert, opgedeelt op 180 Bränn a 580 technesch Asätz.