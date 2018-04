Am Mäerz si souwuel d'Präisser vum Mazout, wéi och déi vun Diesel a Bensin erofgaangen.

Den Inflatiounstaux ass liicht an der Hausse bei 1,1%, schreift de Statec.

Am Mäerz ass de Präisindex ëm 0.09% geklommen. D'Präisser – ouni déi vun de Pëtrolsproduite – sinn ëm 0,15% an d'Luucht gaangen.

Déi vu Mazout, Diesel a Bensin si weider erof gaangen. Op der Pompel huet een am Mäerz fir de Bensin 2,3% manner misse bezuelen an ee Prozent manner fir den Diesel. Beim Mazout ass et e Minus vun 0,9%.

Am Verglach mam Mäerz zejoert sinn d'Pëtrolspräisser awer e gudde Prozent méi deier.



