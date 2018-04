Am Land sinn der zejoert manner gestiicht ginn an et gëtt, mat Suitten, zum Beispill beim Autofueren, méi Alkohol gedronk.



Police-Statistik 2017 / Reportage Nico Graf





délinquance globale: Esou nennt d'Police déi generell Kriminalitéit. An do ginn d'Zuelen zanter 2014 erof. 43.000 Fäll am Joer 2014, am leschte Joer waren et der nach 36.700 an dat sinn och 4,7 Prozent, manner wéi 2016. Baisse gouf et notamment a Bedruchsfäll an an der Drogekriminalitéit. Erop goungen awer d'Zuele bei Déifställ vun Autoen oder bei ivresse publique, wou also ze déif an d'Glas gekuckt gi war.

Autoe sinn der 2017 eng 288 geklaut ginn, dat waren der 46 méi, wéi 2016, mä global geet iwwer 5 Joer och déi Zuel erof.

En ganz staark Baisse gouf et och bei den Homiciden, Muerd an Doutschlag also. Do war et zejoert nëmmen ee Mord an eng Tentative, 2016 nach 5 deeër Fäll. Och d'coups et blessures volontaires, also déi handfest Aggressiounen, ginn ëm 200 Fäll erof. Och do eng generell tendance à la baisse.

Bei de Viols gouf et jo 2016 en trauregt Rekordjoer mat 106 Fäll, zejoert waren et der 22 manner.

Och bei den Droge sinn d'Zuelen amgaang, zeréckzegoen, ëm e pur honnert Fäll an all Kategorie. Bei de Saisie vun Droge geet et emol erop an emol erof, wéineg Heroin gouf saiséiert, Kokain dogéint e Kilo méi wéi 2016, Cannabis-Harz bal honnert Kilo méi wéi 2016 an Extasy vill manner. Déi Zuele sinn awer generell an de Police-Statistiken déi variabelst a soen net vill aus.

Interessant Hausse awer bei ëffentleche Besäufnis: vun 860 Fäll geet et do op 1.124 erop, e Rekord fir déi lescht 5 Joer. An dozou passt dann och, datt 1.517 Führerschäiner agezu gi si wéinst Alkohol um Steier. Am Ganze goufen 1.791 Permisen agezunn, 192 dervu wéint ze héijer Vitesse.

D'Opklärungsquote iwwregens bleift iwwer d'Jore bal déiselwecht: sou ëm déi 44 Prozent vun de Kriminalitéitsfäll ginn opgekläert, esou wor et och zejoert.

Ouni Zuele kënnt eng aner Ausso aus: d'Zuele bei der Kannerpornografie um Internet géifen an d'Luucht goen an et géif nach ëmmer vill Viollen u Mannerjärege ginn.

Wat déi ökonomesch Kriminalitéit ubelaangt, hätten d'Zuele sech net verännert. Interessant do awer, datt wéinst de ville Fäll e Véierel vun den Affaire guer net konnte vun der PJ traitéiert ginn, well se iwwerlaascht ass. Well soen: et drot Verjärung an deene Fäll.