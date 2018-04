X

E Camionneur, dee vun der A13 op d'A4 a Richtung Belval wollt ofbéien, huet an der Kéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Dobäi ass hien de Rampli erofgaangen an ass queesch iwwer d'Autobunn gefuer. Hien huet och d'Kalifornesch Mauer an der Mëtt vun der Autobunn duerchbrach an ass eréischt op der anerer Säit, also de Offaart a vun der A13 a Richtung Stad, stoe bliwwen.







Et kënnt een vun der A13 vu Péiteng erfort net op d'Escher A4. An op der Escher A4 ass op där Héicht eng Bunn zou an all Richtung. Am beschten groussraimeg evitéieren. Et staut!



Iwwer den Zoustand vum Chauffeur an ob nach weider Leit blesséiert goufen, läit eis den Ament nach näischt vir.