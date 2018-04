© Archiv

Hei waren de Bouf a seng Elteren unenee geroden. Wéi d'Beamten op d'Plaz koumen, huet den aggressive Jong d'Beamten direkt ewechgestouss. De Mann gouf immobiliséiert an krut Handschellen un. Dobäi huet hie sech awer hefteg gewiert.Och um Wee an den Auto, fir de Mann mat op de Policebüro ze huelen, konnt dësen sech net berouegen an huet e Beamte bespaut an an d'Gesiicht geschloen. Fir sech dogéint ze wieren, fir an den Auto ze klammen, huet de jonke Mann och nach mam Fouss an d'Policegefier gerannt an um Wee op de Büro hunn d'Poliziste sech vill net esou léif Wierder missten unhéieren.De Parquet gouf informéiert an de Mann gouf wéinst haislecher Gewalt a wéinst Rebellioun géint d'Policebeamte protokolléiert.