An der Nuecht vum 20.10.2013 gouf et en historeschen Muechtwiessel zu Lëtzebuerg. LSAP, DP an Déi Gréng wore sech eens: Si bilden zesumme eng Regierung.

Also ouni d'CSV. Am Réckbléck, fënnef Joer duerno, erënnere sech Politiker wéi a wéini si verstanen hunn, datt et Richtung Dräierkoalitioun geet.

Gléck an Ongléck, gemeinsam Freed a perséinlech Enttäuschunge léien dacks no unenaner. Esou och um Walowend vum 20. Oktober 2013. Et wor en Op an Of vun de Gefiller, wéi bei engem Pokerspill. Och erfuere Politiker woussten net esou richteg, wéi d’Partie géif ausgoen.

De Gilles Roth, deemools Kandidat fir d'CSV am Süden, erzielt: „Eis Membere woren deen Owend gudder Deng. Si hu sech geduecht, dat geet schonns. Also et gëtt bestëmmt Schwaarz-Blo. Kee wousst allerdéngs, wat sech op der anerer Säit gedoen huet.“





Grad am Bezierk Süden bleift et deen Owend laang spannend, well net kloer ass, u wien de Reschtsëtz goe wäert. D'Resultater vu Leideleng an Esch-Uelzecht loossen op sech waarden. An deemno steet d'Fro am Raum: Wann dëse Sëtz net un d'CSV geet a wann eng Dräierkoalitioun aus DP-LSAP-Déi Gréng eng Majoritéit vun 32 Sëtz vu 60 zesummekritt, wat geschitt dann?

Ënnerschat an iwwerrascht

Aus der haiteger Perspektive ass d'Äntwert kloer. Allerdéngs: Um Owend vum 20. Oktober 2013 wor et fir d'CSV net esou evident. Ënnert anerem, well een an CSV-Kreesser dovunner ausgaangen ass, dat eng Dräierkoalitioun eréischt mat 33 Sëtz zustane kéim. A weider konnte ee sech verschiddenes guer net virstellen.

„Mir hunn ëmmer geduecht, d'CSV bleift jo awer stäerkste Partei. Et huet kee esou richteg gemengt, datt et anescht géing goen. An zemools esou séier! Well et gëtt eng ongeschriwwe Reegel, datt de Grand-Duc de Spëtzekandidat vun der stäerkster Partei zum Formateur oder zumindest Informateur vun enger neier Regierung nennt“, esou de Gilles Roth weider.

Et sollt nun ebe ganz anescht kommen. Mä och bei Déi Gréng, déi duerno Juniorpartner gi sinn, huet de Walowend fir sou munch Adrenalinstéiss gesuergt. D'Sam Tanson war deemools Parteipresidentin. Si erënnert sech: „Eis Walparty wor am Melusina a mir haten eis ee Moment zeréckgezunn, fir d'Resultater z'analyséieren. Am Zentrum haten Déi Gréng e Sëtz verluer, an deemno wor d'Stëmmung gedréckt. Du kënnt de François Bausch eran a seet: Mir probéieren elo zu Dräi ze diskutéieren. An ech hu fir d’éischt geduecht: Mä mir hunn déi Walen dach net gewonnen. Am Laf vum Owend ass d’Stëmmung natierlech besser ginn.“





„Alles e bëssi séier gaangen“

De Charel Goerens, Spëtzekandidat fir d'DP am Norden, erënnert sech gären un dat gutt Resultat vun der demokratescher Partei a sengem Bezierk. Datt et esou séier zur Dräierkoalitioun géif kommen, hat hien allerdéngs net gemengt. Fënnef Joer no de Wale seet hien: „No der Table Ronde vun RTL sinn ech heemgefuer. An ech hu geduecht: Dat war e gudden Dag... Dunn huet et geheescht, et géif eng Offer ginn, fir eng Koalitioun mat zwou anere Parteien. Fir mäi Verständnis ass dat alles e bëssi séier gaangen. Natierlech kann een 'Schnell-Entscheeder' sinn, mä all d'Parteie, déi an eng Koalitioun kéinte goen, sollte menger Meenung no matenaner schwätzen, an hir Lektüre vum Resultat matenaner vergläichen.“





Vun Enttäuschung soll keng Rieds sinn. „Emotioune soll een an der Politik net ze vill héich komme loossen. Fir mech bleift dann awer de politesche Problem vum Ëmgang vun de Parteien tëschtenaner“, betount den aktuellen EU-Deputéierte Charel Goerens. Bei de kommende Landeswalen wëll hien iwwregens net méi kandidéieren.

Eng laang Virgeschicht

Wat nom Walsonndeg vum 20. Oktober 2013 séier gaangen ass, ass awer net aus dem Näischt entstanen. Et gouf eng Virgeschicht.

Den Alex Bodry erënnert sech: „D'Koalitioun tëscht CSV an LSAP hat sech auserneegelieft. Et goufe Meenungsënnerscheeder beim Budget a Spuerpak, do wore Virwërf vum Procureur d'Etat géigeniwwer dem deemolege Justizminister Luc Frieden, a weider d'Enquêtekommissioun iwwert Dysfunktionnementer beim Geheimdéngscht an d'Fro vun der Verantwortung vum Premier... Déi Dräierkoalitioun, déi entstanen ass, war fir mech eng logesch Suite.“





Fir DP, LSAP, an Déi Gréng war um Walowend kloer: Si kréien eng Majoritéit an der Chamber zesummen an si maachen et. Ouni d'CSV, déi bis dohinner 34 Joer ouni Ënnerbriechung an der Regierung war. Nach an der Nuecht op méindes hu sech Spëtzepolitiker zesummegesat, beim Lucien Lux doheem. A wéi et hannert virgehalener Hand heescht, war et net déi éischt Kéier, dat do Gespréicher fir eng méiglech Koalitioun ofgehale goufen.

Elo ginn d’Kaarten den 14. Oktober 2018 nei gemëscht. An an de Käpp hunn déi lescht Walen déif Spueren hannerlooss.



