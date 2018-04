Den Etienne Schneider



Et ass ee Land, wou Lëtzebuerg schonn an der Vergaangenheet staark Liene geknäppt huet.Ee vun de wichtege Rendez-Vouse war dee mam Verdeedegungsminister, wou et ëm de Lëtzebuerger Satellitte GovSat1 goung. Brasilien huet nämlech Interessi fir Frequenzen, déi iwwert de Satellitte lafen, ze kafen, et wier een am Gaangen, do no engem Accord ze kucken. Bleiwe mir am Weltraumberäich, an do bei der SES, wou et och Avancéë gouf. Do geet et ëm een Deal vun e puer Honnert Milliounen Euro.

Weisen, wat d’Lëtzebuerger Economie ze bidden huet, schéngt de Motto vun der Visite gewiescht ze sinn. Zanter laange Joren ass jo schonn Arcelor Mittal oder och nach d’Cargolux am Land aktiv.Während sengem Openthalt a Brasilien huet de Minister Schneider och de fréiere brasilianesche President Fernando Henrique Cardoso getraff. An dee wier ganz gutt op de Grand-Duché ze schwätzen an och impressionnéiert gewiescht iwwert déi Lëtzebuerger Wirtschaftsleeschtung.Bis en Donneschdeg dauert d’Missioun vum Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider a Brasilien.