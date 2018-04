De Mike Schwebag (Gesondheetsmediateur) bei der Presentatioun vum neie Service 2016.





Gesondheetsmediateur / Reportage Anne-Sophie Heck





Et si meeschtens Patienten, déi d'Mediatioun opsichen. Et kann awer och sinn, datt ee Professionellen aus de Soinen den éischte Schrack mécht. Déi zwou Partië ginn dann op fräiwëlleger Basis vun engem Mediateur un den Dësch geruff. Et kënnen ënnert anerem Kommunikatiounsproblemer sinn, Virwërf géint Laboen oder Spideeler, oder effektiv Feeler während der Behandlung. De Gesondheetsmediateur Mike Schwebag gëtt ee Beispill: Bei engem Dossier war eng Informatioun während der Kollaboratioun vu villen Acteure verluer gaangen an doduerch gouf eng Patientin e Joer méi spéit behandelt, wéi se am Idealfall villäicht hätt kéinten. Doduerch, datt een oppen zum Feeler stoung an tëscht de Parteie kommunizéiert ginn ass, hat d'Patientin um Enn Verständnis, datt et geschitt ass, ma et vu kengem gewollt war an et vu jidderengem regrettéiert ginn ass, sou de Mike Schwebag. Zanter zwee Joer gëtt et de Service vum Gesondheets-Mediateur. Dësen ass kee Riichter, mä e vermëttelt tëscht den zwou Parteien. Wie keng Geriichtsaffär wëll, ma léiwer direkt mat de Concernéierte schwätzt, dee ka bei de Gesondheets-Mediateur goen.Vu Mëtt 2016 bis Enn 2017 goufen 188 Dossieren opgemaach. 28 Fäll goufen ofgeschloss, dovunner 12 mat engem Accord.Et si meeschtens Patienten, déi d'Mediatioun opsichen. Et kann awer och sinn, datt ee Professionellen aus de Soinen den éischte Schrack mécht. Déi zwou Partië ginn dann op fräiwëlleger Basis vun engem Mediateur un den Dësch geruff. Et kënnen ënnert anerem Kommunikatiounsproblemer sinn, Virwërf géint Laboen oder Spideeler, oder effektiv Feeler während der Behandlung. De Gesondheetsmediateur Mike Schwebag gëtt ee Beispill: Bei engem Dossier war eng Informatioun während der Kollaboratioun vu villen Acteure verluer gaangen an doduerch gouf eng Patientin e Joer méi spéit behandelt, wéi se am Idealfall villäicht hätt kéinten. Doduerch, datt een oppen zum Feeler stoung an tëscht de Parteie kommunizéiert ginn ass, hat d'Patientin um Enn Verständnis, datt et geschitt ass, ma et vu kengem gewollt war an et vu jidderengem regrettéiert ginn ass, sou de Mike Schwebag.

Dat wat geschitt ass, kann een net méi réckgängeg maachen. Ma duerch d'Mediatioun kéint ee sech ausschwätzen. Eng Entschëllegung an eng Erklärung, wéi et zum Tëschefall koum, dat wier schonn ee gudden Ufank. Wann dann e gréissere Schued beim Patient entstanen ass, kéint ee kucken, wéi een dat nees kéint gutt maachen. Verschidde Saache sinn am kierperleche Sënn net méi gutt ze maachen, do kann et dann a Richtung Indemnisatioun goen, sou de Gesondheetsmediateur.Da ginn d'Assurancë kontaktéiert, oder och en Affekot. Et geet awer net nëmmen ëm Feeler bei der Diagnos, ganz dacks wier de Problem ee Malentendue tëscht dem Patient an dem Dokter. Duerch déi technesch Sprooch an der Medezin ass et fir Patienten och net ganz einfach, ëmmer alles ze verstoen. Dofir sollte méi Formatiounen an der Kommunikatioun fir d'Dokteren an d'Personal organiséiert ginn, sou nach de Marc Schwebag.