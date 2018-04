Um Donneschdeg géint 7 Auer gouf et um CR226 tëscht Siren a Fëlschdref en Accident tëscht 2 Autoen. 1 Persoun gouf liicht blesséiert.

Si gouf fir eng Kontroll an d'Spidol gefouert.Déi 2 Gefierer hate sech an enger Kéier gesträift. Dobäi gouf een Auto an de Gruef geschleidert, bei deem anere gouf e Rad erausgerappt.Während den Opraumaarbechten leeft den Trafic e bësse méi lues op dëser Plaz.