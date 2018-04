Zanter Enn Mäerz kann ee se ënnerschreiwen an iwwer 2'300 Ënnerschrëfte krut d'Petitioun schonn.

5 Rasse stinn op där Lëscht vun 2008. Rassen, déi als potentiell geféierlech gëllen a wou de Proprietär an den Hond musse Course maachen. Déi Course solle bleiwen, mä si solle fir all Hond gëllen, deen als potentiell geféierlech opfält. All Hond, dee speziell aggressiv ass, soll der Veterinär-Verwaltung gemellt ginn a vun engem Expert kontrolléiert ginn, deen dann decidéiert, ob Coursen néideg sinn.

Déi Rassen, déi op der Lëscht stinn, wären net déi déi onbedéngt an de Statistike vu Virfäll optauchen, heescht et am Text.



D'Petitioun leeft nach bis den 8. Mee.4'500 Ënnerschrëfte brauch et jo, fir datt et zum Debat an der Chamber kënnt.



Link: Petitiounen op CHD.lu





Am Artikel 10 vum Gesetzestext vun 2008 steet geschriwwen:

Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent aux chiens suivants susceptibles d'être dangereux: 1) a) les chiens de race Staffordshire bull terrier; b) les chiens de race Mastiff; c) les chiens de race American Staffordshire terrier; d) les chiens de race Tosa; e) les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné dans la présente loi par les termes «le ministre»; Ce type de chiens étant communément appelé «pit-bulls»; f) les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre, ces chiens étant communément appelés «boer-bulls»; g) les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre. Un règlement grand-ducal énumère les éléments de reconnaissance de ces chiens. 2) les chiens dont il a été constaté par une décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9(4), qu'ils se sont révélés dangereux.