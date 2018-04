Op Initiativ vum Escher Chirurg a President vun der Handballfederatioun, dem Dr. Romain Schockmel, setzen d’Sportfederatioune sech derfir an, dass d’IRMen och sollen d’Weekender iwwer funktionéieren.



De Problem vun de laange Waardezäiten op eng IRM-Ënnersichung zu Lëtzebuerg ass jo bekannt. 4 nei IRMe solle jo bei déi 7, déi et bis ewell ginn, bäikommen, et ass awer nach net gewosst, wéini an a wéi enge Spideeler.





Fir kuerzfristeg eppes un der Problematik ze verbesseren, kéint een ouni Problemer d’IRMen d’Weekender asetzen , esou den Dokter Schockmel. D’Personal misst natierlech verstäerkt ginn, mee eng Radiologie-Ekipp wier souwisou den Ament och scho fir Urgencen do.

Bis ewell ginn de Weekend iwwer just IRMen fir Noutfäll, zum Beispill bei Hireschlag, gemaach.

D’Rendez-vousen de Weekend wieren natierlech net nëmme fir Sportverletzungen.

Och wann dat zousätzlech Personalkäschte géif mat sech bréngen, sou misst ee bedenken, dass et d‘Krankekeess och vill Sue kascht, wa Leit laang krankgeschriwwe sinn, déi Zäit wou se op ee Rendez-vous waarden.



De ganzen Interview gesitt dir den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.