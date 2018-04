Am Trainingscamp mat de Fluchhafe-Pompjeeën (05.04.2018) Bei hinne kënne puer Sekonnen iwwer Liewen an Doud decidéieren.

Wann um Fluchhafen eppes geschitt, da mussen d’Pompjeeën awer net just séier reagéieren, mee och richteg. Duerfir trainéiere si regelméisseg Asätz.



E Sonndeg am Pisa Wëssensmagazin iwwert de Fluchhafen weise mer Iech wat d’Pompjeeën um Fluchhafe maachen a wéi se am Ausland trainéieren. Mir hunn si op Châteauroux begleet. An de Centre français de formation des pompiers d'aéroport. Hei kënnen d’Pompjeeën a richtege Fliger ënner anerem üben wéi se Leit engem accidentéiere Fliger evakuéieren a wéi se e Kerosinbrand läschen.



De Frank Kosel ass ee vun zwee Formateuren hei. An hëlt déi Lëtzebuerger Pompjeeë lo fir eng Sécherheetsübung mat an déi ausrangéiert Boeing 747 eran. Där landen a starten der um Findel an de Moyenne 26 den Dag. Glécklecherweis ass dat nach ëmmer gutt gaangen. A Frankräich léiere se fir den Noutfall. Ugefaang mat den Nout-Rutschen.







De zweete Formateur léisst d’Pompjeeë lo spieren, wéi enk et an sou engem risege Fliger ka ginn. Si mussen op den zweete Stack. Ee vun der Crew aus der schmueler Schlof-Kabinn befreien. D'Affer ass blesséiert a vu sech.



Sou Übunge kënnen si just hei maachen. D’Fluchgesellschafte wëlle schliisslech datt hir Fliger fléien an net um Buedem fir Trainingen immobiliséiert sinn. D’Übunge kënnen nämlech och nach méi schwéier ginn.



E Sonndeg am Pisa weise mer, wéi se bei engem Kerosinbrand reagéiere mussen. A wéi eng aner wichteg an zum Deel ganz speziell Missioune se nach hunn, datt de Verkéier um Fluchhafen sécher ass.