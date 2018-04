Och wann dëst Resultat nach ëmmer op héijem Niveau an dat zweetbescht zanter 2010 ass.



D'Käschten, déi ëm ronn 3% geklomme sinn, géifen sech duerch Investissementer, déi fir d'Digitaliséierung hu misse gemaach ginn, erklären, huet et geheescht.



75 Aarbechtsplazen huet d'Bank 2017 ofgebaut, dat war esou geplangt, fir Personalkäschten ze reduzéieren, dëse Programm soll och nach bis 2020 weidergefouert ginn, a wäert an dem Ëmfang och esou duergoen, seet de Carlo Thill, President vum Direktiounskomité vu BGL BNP Paribas. De Käschtereduktiounsprogramm geet absolutt duer. Et misst een op d'Zukunft bauen. Wann d'Zënse bis eropginn, wäert dat e positiven Impakt op eise PNB hunn. Et géif ee weider un de Käschte schaffen. Et misst een awer weider investéieren. Vun haut aus gesinn mengt de Carlo Thill net, datt et néideg ass, fir méi ofzebauen.





De Carlo Thill



145 Milliounen Euro Dividend gi fir d'Joer 2017 un d'Aktionären ausgeschott, de Lëtzebuerger Staat kritt fir seng 34% Participatioun un der Bank bal 50 Milliounen Euro, d'Joer virdru waren et der allerdéngs nach iwwer 60 Milliounen.