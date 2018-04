© Shutterstock

Eng Koppel souz an engem Café op der Place du Théatre an der Stad, wéi den Ex-Frënd vun der Fra dobäi koum an den neie Partner mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen huet. Dobäi gouf d'Affer schwéier blesséiert. Den Täter huet hien du virun d'Dier geschleeft an do weider op hien ageschloen, bis Zeie probéiert hunn, d'Männer auserneen ze kréien.D'Beamte vun der Police hunn de brutalen Täter mat op de Büro geholl an hie koum an eng Sichtzell. Well hien awer nach eng Kéier huet dierften telefonéieren, hunn d'Beamten hien aus der Zell gelooss. Ma deen Ament huet de Mann genotzt, huet säi beschten Stéck ausgepaakt an op de Büro an de Computer vun de Polizisten urinéiert. Wéi d'Beamten hien zeréck an d'Zell wollte bréngen, huet hien och probéiert, fir op si ze urinéieren.D'Police huet hie misse mat "polizeitechnischen Griffen" zeréck an d'Zell bréngen. De Parquet gouf informéiert an hie koum an de Passagearrest.