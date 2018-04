Militär-Satellit vu GovSat eng éischte Kéier am Asaz

Militär-Satellit vu GovSat eng éischte Kéier am Asaz (05.04.2018) Eng Fregatte vun der belscher Arméi notzt de Satellitt fir Marinn-Interventiounen am Golf vu Guinea. Dat ass een éischte Projet, deen e Freideg start.

Fir eng Missioun vun der Marinn, wäert déi belsch Defense an Zukunft de Satellit GovSat1 notzen. Domadder wëll déi belsch Defense afrikanesche Partner, ewéi ënnert anerem dem Benin, bei der Lutte géint d’Piraterie, dem Drogenhandel an der illegaler Fëscherei un der West-afrikanescher Côte hëllefen. Eng Fregatte vun der belscher Arméi notzt de Satellitt fir Marinn-Interventiounen am Golf vu Guinea. Dat ass een éischte Projet, deen e Freideg start.

Bis Enn vum Joer wier de GovSat1 zu 20 Prozent ausgelaascht, esou déi Responsabel. Et wier een nach eng jonk Entreprise, ma et géif ee schonn iwwerleeën, wéi een d'Geschäftsmodeller kéint ausbauen.

Zil vun der Satellitten-Entreprise wier et och weider ze wuessen, e GovSat2 wier awer nach net direkt a Planung.

De Wirtschaftsminister Etienne Schneider, deen den Ament a Brasilien ass, huet och vun enger méiglecher Cooperatioun am südamerikanesche Staat a GovSat geschwat, Detailer ware keng gewuer ze ginn.