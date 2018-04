Polemik ëm Pouletsmäschterei am Éislek (05.04.2018) Onversteesdemech op der enger Säit, Reprochen op der anerer. Den Ament sinn et e puer Leit, déi sech géint e Projet vun enger Pouletsmäschterei wieren.

Um Internet gëtt Stëmmung géint de Projet mat 16.000 Pouleten zu Weiler an der Gemeng Wëntger gemaach. Ma d'Kritik vun deene Bierger wëllen d’Gemeng Wëntger an déi concernéiert Baueren net esou op sech sëtze loossen. Vill Argumenter wieren ideologesch bedéngt, awer net op Fakte baséiert.