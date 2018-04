Mäin Job, meng Pensioun, mäi Modell/Reportage Monique Kater



Esou kann een d'Matière resuméieren, déi den OGBL der Press den Donneschdeg de Moie presentéiert huet an dobäi geet d'Nouvelle, dass een an Zukunft d'Recht huet, en Deel vu senger Pensioun ze froen, an awer weider schaffen ze goen, bal jiddweree vun eis eppes un. No jorelaangen Diskussioune wier ee sech mat der Regierung eens ginn, elo misst déi awer um Ball bleiwen, an d'Gesetz bis Oktober duerchkréien.

Se si méi wéi houfreg déi vum OGBL, endlech krute se hir Proposen, hir Fuerderungen duerch, e Versprieche vum Aarbechtsminister, deem säi Wuert hëlt den OGBL eescht. Am neie Gesetz wäert drastoen, dass jiddereen an engem Betrib iwwer 25 Leit d'Recht huet, op en Deel vu senger Pensioun, a fir de Rescht weider schaffe kënnt. Et kann ee splécken, ëmtässelen, X Prozent weidermaachen, kombinéiert ebe mat engem Stéck Rent. De Carlos Pereira vum OGBL freet sech, dass de Minister hir Vue deelt.

Grad esou laang ass de Reklassement duerchgeknat ginn, wéi op Holz-Äppel, vun där enger Gesetzreform bei déi nächst, mä elo léist sech de Knuet, sou d'Analyse vum Carlos Pereira. Komplizéiert Prozeduren, respektiv Konditioune wieren eraus am neien Text an dat wier d'Léisung fir zum Beispill de Problem, dass, wann de Contrôle Médical seet, et wier een nees am Stand ze schaffen, gëtt dann awer net gekuckt, wéi eng Aarbecht d'Persoun maache muss. Et géif also net par Rapport zur Aarbecht gekuckt ginn.

Bei engem Reklassement aus dem Betrib eraus op den Aarbechtsmaart kann ee Formatioune maachen, eppes aneres léieren. E Mëttwoch war ee beim Minister an en Donneschdeg sinn d'Gewerkschaftsvertrieder iwwerzeegt, dass dës Punkten am Avant-Projet de loi wäerten drastoen. Awer geet de Message un de Nicolas Schmit, fir Gas ze ginn, fir d'Gesetz nach virum Oktober stoen ze hunn.