Am éischten Trimester dëst Joer gouf bei den Touristen eng Hausse vu bal 16% notéiert. Nom Ouschterweekend huet de Luxembourg City Tourist Office domat e relativ positive Bilan Opweises.

Am Laf vun de leschten 3 Méint huet den LCTO iwwer 37.700 Kontakter registréiert. Dat war eng Hausse vu 15,68% géintiwwer 2017. Wéi et heescht, géif Tendenz weider no uewe weisen. Am Informatiounszenter um Knuedler sinn iwwer 23.300 Persoune passéiert, wat eng Hausse vu bal 10% duergestallt huet.Ënnert den Top 5 vun de Länner aus deenen Touristen an de Grand-Duché kommen läit Däitschland mat bal 20% virop. Hannendru komme Frankräich, d'Belsch an Holland, awer och vill Lëtzebuerger passéiere beim LCTO fir sech ze informéieren. Si hunn iwwer 11% vun de Passagen ausgemaach.Eng vun de beléiftsten Attraktiounen an der Stad si weiderhin d'Kasematten. Bis elo hunn iwwer 14.300 Leit eng Visite vun de Kasematte gemaach, dat ass eng considerabel Hausse vun iwwer 27% géintiwwer zejoert. Ganz gutt u bei den Touriste kommen och Visite Guidéen. Ronn 700 huet den LCTO am Laf vun den éischten 3 Méint vum Joer organiséiert. Dat ass eng Progressioun vu bal 12%. Donieft sinn och personaliséiert Programmer, déi op d'Mooss gemaach sinn, ganz vill gefrot bei de Leit.