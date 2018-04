© Screenshot vu landwirtschaft.public.lu

Et huet een Accès zu enger ganzer Rëtsch vun Aktualitéitssujeten an themateschen Dossieren. Donieft fënnt een op dëser Internetplattform eng ganz Partie wichteg statistesch Informatiounen, wéi een zum Beispill spezifesch Demande muss maachen, staatlech Hëllefen kritt, asw.



Duerch des nei Internetpräsenz, wëll de Landwirtschaftsministère méi transparent ginn an den Zilgruppen ee méi einfachen Accès zu den néidegen Informatiounen a Servicer vun de verschiddenen Administratioune ubidden. Dowéinst sinn op dem neie Site souwuel de Landwirtschafts- wéi och de Wäibauministère an de Ministère fir de Konsumenteschutz regroupéiert, souwéi di fënnef Administratiounen, déi ënnert der Tutelle vum Agrarministère stinn. Den Detail fënnt een op landwirtschaft.public.lu.