Iwwert ee Programm vum Wirtschaftsministère kënne jonk Unisabsolvente fir 2 Joer bei der ESA agestallt gi.



Den Ament si 5 Lëtzebuerger an Holland beim ESTEC ugestallt, dem Fuerschungszenter vun der Europäescher Weltraumagence. Hei gëtt u ganz ënnerschiddleche Projete geschafft. De Felix Mentgen schafft am Beräich vun de Radiosfrequenzen.

De Felix Mentgen iwwert déi héich technesch Ufuerderungen



Lëtzebuerg wichtegen ESA-Partner





De Fuerschungszenter vun der Europäescher Weltraumagence ESA huet dës Woch 50 Joer gefeiert. Iwwer 2.800 Leit schaffen den Ament an Holland fir d' ESTEC. Et gëtt Fuerschung gemaach, déi zum Deel och mat Lëtzebuerger Gelder finanzéiert gëtt.

De Programm LuxImpulse ass 60 Millioune schwéier a gëtt fir Fuerschungszwecker bannent 4 Joer agesat. Eng wichteg Etüd, déi duerchgefouert gëtt, ass d'Faisabilitéitsetüd vum Ofbau vu Weltraumressourcen, also Space Mining.

De Felix Mentgen schafft am Beräich vu Radiosfrequenzen an de Virgil Hinque an der Mechanismus-Sektioun. Hei gëtt analyséiert, wéi eng Kraaft op Komponente vu Satellitte beim Lancement vun enger Rakéit wierken.

D'Entwécklunge vum Lëtzebuerger Weltraumsecteur géif een am A behalen. Berufflech Perspektivë géife sech an engem dynameschen Ëmfeld opmaachen, esou de Felix Mentgen.

Duerch d'Implantatioun vun internationale Firme géifen esou Dieren och elo zu Lëtzebuerg opgoen. Bei zukünftegen ESA-Missioune kënnt duerch de Lëtzebuerger Space-Programm, Technologie mat Bedeelegung aus dem Grand-Duché fir d‘Exploratioun vum Weltraum zum Asaz.



