Op Lëtzebuerger Säit ass alles legal an ofgeséchert, de Problem géif an der Belsch leien.En Impakt op Stroumversuergung am Grand-Duché géif et net ginn.

Eng illegal Héichspannungsleitung verbënnt Lëtzebuerg mat der Belsch an dat schonn zanter 10 Joer. D'Leitung tëscht dem belschen Éibeng an Esch-Uelzecht ass an der Belsch net autoriséiert. Wat geschitt mat där Leitung, a wéi een Impakt hätt et op eist Stroumnetz, wann dës Leitung desaktivéiert géif ginn. Dat wollt den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser an enger parlamentarescher Fro wëssen.

De Vize-Premier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet geäntwert. De belsche Staatsrot hätt effektiv d'Autorisatioun 2008 annuléiert. Hien ënnersträicht a sengem Schreiwes, datt op der Lëtzebuergescher Säit alles legal wier. Hei am Land kéint d'Linn bleiwen.

Wann d'Linn géif desaktivéiert ginn, dann hätt dat keen direkten Afloss op d'Stroumpräisser. Dat lëtzebuergescht Netz géif un deem Däitschen hänken, sou de Wirtschaftsminister. Op déi international Klimapolitik hätt d'Desaktivéieren och keen Impakt.

D'Héichspannungsleitung géif eng wichteg Roll an der Energieversuergung spillen, zu Lëtzebuerg an an der Belsch. Den Etienne Schneider schreift, datt déi Leitung onverzichtbar wier. Aus Erfarung géif et 8 bis 10 Joer daueren, bis esou eng Leitung ersat wier. Dës Verbindung wier och an engem europäesche Projet, d'Linn géif zur Sécherheet vun der regionaler Energieversuergung bäidroen.

An der Belsch, also do wou d'Leitung illegal ass, stellen d'Politiker an d'Bierger sech och Froen. Déi magnéitesch Wellen an Ëmfeld vun der Linn wiere gesondheetsschiedlech, sot de wallouneschen Deputéierte Philippe Courard am Mäerz. Et wier zu Fäll vu Kriibs an der Géigend komm, déi kéinte vun der Leitung kommen. Bis elo ass nach keng Decisioun op der Belscher Säit geholl ginn, d'Leitung ass nach ëmmer a Betrib.