Ronn 2.700 User kéinte méiglecherweis hei am Land vum Facebook-Date-Skandal betraff sinn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© afp

Dat huet Facebook op Nofro vun RTL matgedeelt. Dowéinst wëll Facebook vum nächste Méinden un, ee Link am News-Feed affichéieren, wou d'User kënnen gesinn, wéi eng Appe se genotzt hunn a wéi eng Informatioune se mat dësen Appe gedeelt hunn.



D'Leit kënnen dann och Appe läschen, déi se net méi brauchen. Am Kontext vun deem Prozess kréien d'User awer och matgedeelt, ob Informatiounen un déi britesch Entreprise Cambridge Analytica weidergereecht goufen. Weltwäit solle jo Informatioune vu bis zu 87 Millioune User u Cambridge Analytica transferéiert gi sinn. Virun allem an den USA.