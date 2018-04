E Freideg géint 11 Auer koum et zu engem Accident op der B7 no bei der Sortie Ettelbréck.

© Domingos Oliveira

De Camionneur wollt d'Sortie huelen, huet dës awer eigentlech verpasst, en huet dunn awer nach probéiert d'Sortie ze erwëschen, ma do ass hie mat sengem Gefier am Kräsi gelant. Den Accident war séier geraumt an et gouf kee Blesséierten.