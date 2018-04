D'Police mécht an deem Kontext den Opruff, keng Wäert-Géigestänneg am Auto ze loossen a wann et geet, den Auto an eng Garage ze stellen.

An de leschte Woche gouf op enger Rei Plazen uechtert d'Land an Autoen agebrach an Navigatiounssystemer oder Airbaggen ausgebaut a geklaut. An enger Partie Fäll goufe Steierrieder mat integréiertem Airbag geklaut.An deem Zesummenhang réit d'Police keng Wäert-Géigestänneg am Auto ze loossen, den Auto wa méiglech an d'Garage ze stellen an sech ze vergewësseren datt d'Dieren an d'Fënstere richteg zou sinn.Suspekt Persounen oder Autoe soll een der Police mellen.

Vermehrte Diebstähle von elektronischen Geräten wie Navis, Spurhalteassistenten und Airbags



In den letzten Wochen wurden vermehrt Diebstähle vermittels Einbruchs in Fahrzeuge begangen, wobei sowohl Navigationsgeräte und Spurhalteassistenten (Lane Assist) wie auch Airbags fachmännisch ausgebaut und gestohlen wurden. In mehreren Fällen wurden die Lenkräder samt den integrierten Airbags entwendet. Die Polizei ist mit diesen Fällen betraut und interregionale Ermittlungen wurden eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:- Fahrzeuge in der Garage abzustellen und die Alarmanlage des Hauses einzuschalten- keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zurückzulassen- sich zu vergewissern, dass alle Türen und Fenster richtig verschlossen sind- da die Diebe auf teure/hochwertige Fahrzeugelektronik aus sind, sind diese Pkws besonders zu schützen ( nicht an verlassenen oder schlecht beleuchteten Orten abstellen)- Bei Geräuschen von zerschlagenem Glas reagieren und unverzüglich die Polizei informieren- Bei verdächtigen Beobachtungen von Personen und/oder Fahrzeugen ebenfalls unverzüglich den Polizeinotruf benachrichtigen. Wenn möglich und nur ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, Erkennungstafeln, Farbe des Fahrzeuges und Fahrtrichtung des/der verdächtigen Fahrzeuge(s) sowie Beschreibung der verdächtigen Personen notieren und an die Polizei übermitteln.