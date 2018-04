© ADEM

Fir déi 5. Kéier hannerteneen, goufen déi Formatiounen ugebueden. Déi 14 Participanten, déi matgemaach hunn, goufen e Freideg mat engem Diplome ausgezeechent. Een Deel vun hinnen ass elo um Aarbechtsmarché. Während 5 Woche ginn déi Jonk zum Beispill geléiert ewéi een Android a Java programméiert. D’Zil ass et, déi Jonk nees an d’Beruffswelt z’integréieren.



Aner Participanten wäerte weider Formatiounen am IT-Secteur maachen. Ronn 600 nei Aarbechtsplazen ginn hei am Land am IT-Beräich ugebueden. Dorënner 250 Plazen am Web Design. Well et eben u Leit feelt, setzt een ëmsou méi op Formatiounen.



D’Directrice vun der Adem, Isabelle Schlesser, ass der Meenung, dass et extrem wichteg ass, de Kontakt tëscht jonke Leit an Entreprisen ze förderen. Et gëtt awer och betount, dass Leit déi am IT-Secteur schaffen, dacks séier eng Aarbecht fannen an et och wichteg ass, dass weiblech Participanten dobäi sinn.





Kontakt tëscht Jonker an den Entreprisen-Isabelle Schlesser



Nieft Formatiounen am Web Developpement, wëll Inco Academy an Zukunft weider Formatiounen ubidden. Ënnert anerem wat d ‘Steieren vun Dronen, 3D-Impressiounen an déi kënschtlech Intelligenz betrëfft.