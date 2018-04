Ëmdenken ass gefrot (06.04.2018) Innovativ Konzepter, fir e besseren Ëmgang mam Waasser.

Et ass zwar virgesinn, de Sebes um Stauséi auszebauen an domadder d'Offer ze vergréisseren. Eis Ressource sinn allerdéngs net onendlech. Beim Verbrauch géif sech munches maache loossen. An do ginn et eng Réi Pisten a e Pilotprojet.

Stellt Iech fir: Haut gëtt sech net gewäsch, well et muss beim Waasser gespuert ginn. Sport maachen? Geet net! Dat d’Kanner an der Sandkëscht spillen? Léiwer net!

Elo sollt een et awer net drop ukommen loossen. Och wann et eng Rei politesch Décisiounen ginn, fir d’Anlag um Stauséi auszebauen oder nei Quellen unzezapen, léist sech och vill beim Verbrauch maachen.

Als fräischaffenden Beroder huet de Christophe Wantz e Projet elaboréiert: “Urban-Water-Sharing” nennt hien dat. Wann nei Lotissementer entstinn, kéinten d’Kellere mat gemeinsame Filteren equipéiert ginn, sou datt Waasser e puer Mol a vun e puer Famillje benotzt gëtt.

Hei e Beispill: D'Famill A botzt sech Zänn, d'Waasser leeft dann an de Keller a gëtt do gefiltert. D’Famill B benotzt dëst d'Waasser da fir d'Spullmaschinn. An no enger weiderer Opbereedung hellt Famill C d’Waasser fir d'Toilette.

De Christophe Wantz erkläert: “Dee Volumen, deen ech brauch, dee bleift am Fong dee selwechten. Mä dee Volumen u neiem Waasser, deen ass méi geréng a fält ëm dat Dräi- oder Véierfacht zeréck. An domadder och d’Waasserrechnung, well ee manner frëscht Waasser bezitt.”

Projet Aerdschëff





E anert Konzept ass dat hei: De Projet Äerdschëff. Am Kanton Réiden wëlle jonk Leit e Gebai opriichten, datt ganz autonom a schounent mat natierleche Ressourcen ëmgeet. “Mir wëlle Reewaasser um Daach sammelen”, erzielt den Rodrigo Vergara, deen de Projet leed. "D’Waasser gëtt opbereet a wann et eemol duerchgelaf ass, kann et geholl ginn, fir Planzen ze netzen. Do ass dann e weidere Reservoir, esou datt een d’Waasser nach eng Kéier kéint pompelen an esou d‘Toilettë bedéngen. An duerno wäert d’Waasser an eng kléng Kläranlag lafen.”

Anescht wéi beim Christophe Wantz sengem Konzept, wier d'Äerdschëff awer net um ëffentlechen Reseau ugeschloss. Et géif mat eegene Ressourcen als Experimentéierungsfeld funktionéieren. Vum Site hier soll d'Äerdscheff direkt nieft dem Atert Lycée gebaut ginn. D'Schoul ass interesséiert, well si selwer Energie-Techniker ausbilt.

D'Gemeng Réiden ënnerstëtzt den innovative Charakter, wann och eng Réi Froen opstinn. De Buergermeeschter Henri Gerekens seet am Interview mat RTL Télé: “Fir datt mir d'Genehmegung als Gemeng erausginn, waarde mir op gréng Luucht vum Waasserwirtschaftsamt an aneren Ämter, déi verlaangt sinn. An da wäerte mir och ënnerschreiwen a sécherstellen, datt d’Ëmsetzung séier ufänken kann.”

Qualitéitsgarantië fir all d’Bierger





Aus der Siicht vu staatlechen Instanze muss assuréiert ginn, datt Waasser onbedenklech ass. Grad wa verschidde Leit d’Waasser eng zweete Kéier benotzen, fir ze duschen.

Also wann an der Famill A eng Persoun krank ass, da muss d’Waasser deementspriechend gefiltert ginn, fir sécherzestellen, datt sech an der Famill B keen ustécht. Ëmsou méi wann, an der Famill B eng Persoun vläicht e geschwächtent Imunsystem huet. Dat misst een alles bedenken. De Staat hätt do eng Fliicht vu Protectioun vun alle Bierger, erkläert den Jean-Paul Lickes, Direkter vum Waasserwirtschaftsamt.

D’Waasser e puer Mol ze benotzen, am Sënn vu Kreeslafwirtschaft, wier also u sech en interessanten Usaz, esou den Direkter weider. Mä et misst een eben och héich Sécherheetsstandarden am System garantéieren.

A weider Iddien

Fir beim Waasser ze spueren, kéint eng Tendenz och Smart Metering sinn. Esou wéi beim Stroum géif ee beim Waasser ermëttelen, wéini, wéi vill verbraucht gëtt. Dozou seet de Jean-Paul Lickes: De Verbrauch zu Spëtzestonne kéint da méi deier verrechent ginn, fir d’Léit op hire Verbrauch opmierksam ze maachen an esou e gréissert Bewosstsënn ze schafen.

Wéi eng Konzepter sech och ëmmer duerchsetzen wäerten, bei der Ressource Waasser zielt all Drëps.