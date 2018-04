© MDDI

Am Mëttelpunkt stoung e Freideg zu Berlin ënnert anerem d'Energiepolitik an d'Strategie géint d'Atomenergie. D'Carole Dieschbourg präziséiert, datt och déi nei däitsch Regierung mat Lëtzebuerg un engem Strang zéie géif.



D'Carole Dieschbourg: Wat den "Atomaustieg" ugeet hu mir een Update kritt, wéi wäit Däitschland mat sengen "Ausstiegspläng" ass. A mir hunn eis virun allem doriwwer verstännegt, datt et wichteg ass eng Allianz ze bilden, fir eben och den Drock op déi Länner héich ze halen, wéi d'Belsch a Frankräich, déi hir "Ausstiegspläng" no hanne verschoben hunn.





An enger éischter Entrevue mat der Däitscher Ëmweltministesch konnt och ee Sujet net feelen, an zwar de Glyphosat. De fréieren Däitsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt hat jo d'lescht Joer "am Alleingang" de Vote zu Bréissel gekippt. De Glyphosat gouf dunn op en Neits zougelooss.



D'Carole Dieschbourg: Mir hunn natierlech thematiséiert, dass Däitschland an der Vergaangenheet seng Linn verlooss huet. Mä et ass awer esou, dass déi nei Ëmweltministesch ganz kloer gesot huet, mir hunn am Programm drastoen, dass "Ausstiegstrategien" fir de Glyphosat wäerten entwéckelen. Dofir si mir dës Kéier op deem Punkt eens. Si huet och nach eng Kéier bekräftegt, dass Däitschland dës Kéier un der Säit vun de méi progressive Länner wäert kämpfen.





Donieft stoung och d'Gefor vun den Insektiziden, den Aarteschutz an de Klimaschutz um Programm.