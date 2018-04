Hien hat déi 4 Winkeren un an huet de Polizisten erkläert, datt hien hätt missen akafe goen an déi normal Streck net kéint fueren, well do e Chantier wier. Dofir wier d'Autobunn déi eenzeg Méiglechkeet gewiescht.



D'Police huet du virgeschloe, de Mann op bësse méi eng sécher Manéier heem ze bréngen. Well de Rollstull awer ze schwéier war, fir en an den Policeauto ze lueden, hunn d'Beamten e behënnertegerecht equipéierte Minibus ugehalen an de Chauffer war och direkt bereet, fir de Mann heem ze féieren.

op der Héicht vun der Sortie Bartreng koum et dann e Freideg den Owend géint 21.15 Auer zu engem méi uergen Accident. Hei sinn 3 Autoen anenee gerannt, woubäi 4 Persoune liicht an ee Mann schwéier blesséiert gouf. Wéi et zu deem Accident konnt kommen, muss nach gekläert ginn. D'Autobunn war bis 21.45 Auer fir den Trafic gespaart.