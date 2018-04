Dog Expo: Méi Kontrollen dëst Joer (07.04.2018) Zejoert, gouf et jo eng Polemik wéint engem Fall vun uerger Déierequälerei um Parking virun der Dog-Expo. Dowéinst huet den Organisateur och dëst Joer reagéiert

Wéinst deem Tëschefall zejoert huet sech den Organisateur vun der Dog-Expo missen de Reproche gefale loossen, fir net genuch Kontrollen ze maachen. D'Veterinärsinspektioun hat d'Dog-Expo vun dësem Joer souguer a Fro gestallt, wann net nogebessert géif ginn. Dowéinst huet den Organisateur och reagéiert an dofir gesuergt, datt dëst Joer verstäerkt Kontrolle vun Veterinären, der Douane an enger Sécherheetsfirma gemaach ginn. Dat an de Foireshalen, esou wéi um Parking virun der Hond-Ausstellung.



Den Organisateur condamnéiert den Tëschefall vun zejoert. De Mann, dee wéinst Déierequälerei virun der Luxexpo protokolléiert ginn ass, hätt iwwerdriwwen. Iwwert de Virfall wier een awer net genuch informéiert ginn. Wéi et weider vum Organisateur heescht, wier et virun allem schwéier um Parking virun der Dog-Expo ze kontrolléieren.



Bei de Kontrollen um Parking virun der Hond-Ausstellung ass awer och d'Déiereschutzorganisatioun "Give Us a Voice" am Asaz.



4.000 Exposante sinn dëst Joer bei der Ausstellung präsent. Dëst wieren der 500 Manner ewéi zejoert. Dat géif virun allem awer um Datum leien, esou den Organisateur.