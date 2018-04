Am Kader vun der Dog Expo an der Luxexpo mellt d'Police, datt et et Déiereschützer a Responsabele vum Evenement e Samschdeg opgefall war, datt an engem Auto zwee Muppen iwwert e längeren Zäitraum agespaart waren. D'Fënstere wieren all zou gewiescht an d'Hënn hate kee Waasser.



Dobäi koum, datt den Auto an der praller Sonn stoung. Nodeems direkt e puer mol en Opruff gemaach gouf, fir de Besëtzer vum Gefier ze fannen, gouf decidéiert, d'Fënster anzeschloen. Déi 2 Hënn, déi an engem schlechten Zoustand waren, goufe virleefeg am Déierenasyl ënnerbruecht.