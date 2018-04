Am Oktober wëll eng nei Partei mat an d'Chamberwale goen. D'FÖDP, dat steet fir Fräi Ökologesch Demokratesch Partei.

D'Partei gouf am September 2016 zu Esch gegrënnt a wëll sech bei den nächste Walen eng éischte Kéier untrieden.Viraussiichtlech wäert ee just am Süden mat enger Lëscht dobäi sinn. De Slogan vun der FÖDP ass, déi gréng Alternativ fir eng alternativ Politik. Et gesäit ee sech dann och als Konkurrenz zu deene Gréngen, seet den National-President Ronald Mordiconi.D'Zuel vun de Memberen ass den Ament nach relativ iwwersiichtlech, grad emol 20 Leit hunn aktuell eng Parteikaart. D'Memberen hunn zu engem gudden Deel eng politesch Vergaangenheet an anere Parteien.