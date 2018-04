Am Transportministère gëtt un neien Taxe fir d'Fluchgesellschafte geschafft, well bis elo ginn et där nämlech nach keng fir Start a Landung um Findel.

Reaktioun vum Minister/Reportage Monique Kater



Vun 11 owes bis moies 6 soll de Findel zou sinn, wann een awer no 11 um Findel ukënnt oder fort muss, de François Bausch schwätzt vun enger Ausnamesituatioun, géif dat richteg deier!

De Minister reagéiert heimatter op d'Invitée vun der Redaktioun vun e Freideg, wou d'Nadine Molitor als Presidentin vum Centser Interesseveräin sech beklot huet, dass d'Zuel vun de Nuetsvolle staark geklomme wier. Mat Hëllef vun neie Reegele wëllt den Transportminister elo vum 1. Januar 2019 un, d'Nuetsflich geréieren.

Et war jo just eng Fro, déi, ob ee sech de Findel net einfach als City Airport kéint virstellen, an d'Cargo-Volle soss anzwousch lande loossen, entweder an der Groussregioun oder op engem 2. Fluchhafe bei eis am Land. Dass dee politesch Responsabele da wuel ausregéiert hätt, ass zimlech probabel, Kaméidi duerch Fligere matzen iwwert der Stad, zënter Joerzéngten en Thema! En europäeschen Aktiounsplang géint de Kaméidi wier dat eent, mee och de Minister géif zënter méi wéi 2 Joer no Léisunge sichen. Luxairport soll en neien Taxe-System ausschaffen an dee wäert an deenen nächste Méint virgeluecht ginn.

Nuets landen a starten, géif also deier ginn, heescht: penaliséiert! Gleeft een dem François Bausch, géing mam Aféiere vu Start a Landetaxe richteg Drock gemach ginn op d'Airlines! Präisser, déi sollen ofschrecken, natierlech géing hien d'Leit verstoen, déi sech iwwer d'Nuetsflich beschwéieren.

Vu dass déi meescht grouss Fluchhäfen iwwerfëllt wieren, géing dacks op de Findel ausgewach, dee gehéiert zum Open Skies Accord tëscht der EU an den USA a kéint eben net einfach soen, dass hei elo keen dierf erofkommen, ausser natierlech ënner gewësse Konditiounen, eng Cargolux a Luxair, well déi si jo vun hei.