'T ass Kiermes am Duerf (08.04.2018) Esch ass déi zweetgréisste Lëtzebuerger Stad an huet no der Haaptstad an hirer Schueberfouer, och déi bekanntste Kiermes hei am Land!

Direkt zwou ginn et der an der Minette-Metropol: d'Péngscht-Kiermes, dëst Joer geet déi vum 18. Mee bis den 3. Juni, an déi, déi den Ament am Gaang ass, d'Kiermes fir d'Ouschteren...fir d'Lëtzebuerger Forainen ass et déi éischt am Joer an anengems e reegelrechte Barometer, wéi déi nei Saison wäert lafen.



Den 2. grousse Rendezvous zu Esch ass, wéi gesot d'Péngscht-Kiermes, déi vun dësem Joer un, nei organiséiert ass: een Deel kënnt virun d'Gemeng, deen aneren op de Parking hannert d'Geriicht an an d'Helen Buchholtz Strooss.





Grad ewéi fir d'Fouer intresséiere sech och fir déi Escher Kiermes vill auslännesch Forainen. Iwwregens: de Jang de Blannen, am Joer 1340 Fondateur vun eiser haiteger Schueberfouer, hat zwee Joer virdrun, der Stad Esch Titel a Statut vun enger „Fräier Stad“ ginn.