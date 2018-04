No de groussen Ausfäll an der Rekolt am Abrëll 2017, huet de Landwirtschaftsministère en neie gratis Online-Tool publizéiert, fir dëst ze evitéieren.

Dass Spéitfrascht zu gréisseren Ausfäll an der Rekolt, speziell am Uebst-, Gaarden-, a Wäibau féiere kann, dat huet d'Fréijoer 2017 gutt gewisen. Ëm den 20. Abrëll koum et am Grand-Duché nämlech virun allem am Wäin-, an Uebstbau zu deels kompletten Ausfäll an de Rekolten.

Ma a verschiddene Fäll kann de Bauer awer de Schued bei senger Rekolt a Grenzen halen, zum Beispill an deem d'Plantagë genätzt, respektiv ofgedeckt ginn. Och eng zousätzlech Wandquell, wéi e Wandrad oder en Helikopter, ka bei Frascht entgéintwierken.

Aus dësem Grond proposéiert de Wiederdéngscht vum Landwirtschaftsministère (ASTA - Administration des services techniques de l’agriculture) vun elo un en neien, gratis Warndéngscht. Dëse Service stäipt sech op e System, deen op Basis vun Temperatur-Date bei Frascht warne kann a funktionéiert am Zesummespill mat de Wiederprevisiounen op www.agrimeteo.lu.

Hei kann de User dann, déi vu sech aus gekuckt, noosten, vun den am ganzen 30 Wiederstatioune vun der ASTA auswielen a Limitte wéi Temperatur, Lofttemperatur oder Fiichtegkeet astellen. Wann eng vun dëse Limitten iwwerschratt gëtt, gëtt de User via Mail oder SMS alarméiert, woubäi den SMS-Déngscht just fir d'Landwirtschaft virgesinn ass. Privatleit kënne sech gratis iwwer Mail warne loossen.

Op www.agrimeteo.lu kann ee sech gratis aschreiwen. Hei ginn et och weider Detailer iwwert de Fonctionnement.