D'Bréck um CR119, déi aktuell renovéiert gëtt, bleift och an Zukunft erhalen, well se den Accès zu gefaasste Quellen an der Noperschaft erméiglecht.

Den Ablack kënnt et moies zu engem Stau am Gréngewald, well de chemin repris CR119 gespaart ass, an dat fir am ganzen 3 Méint. Den CR119 ass d'Strooss tëschent dem Stafelter an der Iechternacher N 11. Um Enn vun der Descente vum CR119 muss eng baufälleg Bréck renovéiert ginn. Dat hunn d'Ponts&Chaussées op Nofro matgedeelt.

Et wiere ganz normal Entretiensaarbechten a si daueren nach bis de 15. Juni.

Den CR119 soll jo an Zukunft ganz ewechfalen an zwar als Deel vun néidege Renaturatiounen, hat den Infrastrukturminister François Bausch jo matgedeelt. Deen huet eis um Méindeg gesot, d'Bréck um CR119 géif och an Zukunft weider bäibehale ginn, well si den Accès zu gefaasste Quellen an der Noperschaft eréischt méiglech mécht.





Wat déi geplangten néideg Afädelspuer um Waldhaff ubelaangt, do wier de Projet fäerdeg an d'Aarbechte géifen am Januar dat nächst Joer ufänken an eng 10 Méint daueren. Duerno géif iwwerpréift ginn, op den CR119 wierklech zougemaach a renaturéiert gëtt.