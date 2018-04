D'Lëtzebuerger Bëscher si gesond an hunn eng gutt Qualitéit, dat soll och eng Etüd vun FSC Lëtzebuerg weisen, déi am Moment leeft.

http://perma.rtl.lu/v/3121175

De Lëtzebuerger Bëscher geet et gutt, dat huet eng rezent Etüd vum "FSC Lëtzebuerg" erginn. D’ Holz-Industrie wier och um wuessen, de Moment wieren eng 1500 Betriber direkt oder indirekt vun der Forstwirtschaft betraff.

Holz ass eng wäertvoll Ressource déi nowiisst, an eisem haidegen Konsumverhale wier dëst wesentlech. 36 Prozent vun der Fläch vum Land si mat Bësch bedeckt. Déi 92 000 Hektar filteren am Joer 4,5 Milliounen Tonnen Stëbs, produzéieren 2 Milliounen Tonne Sauerstoff a filteren 9 Milliarden Kubikmeter Waasser. E sougenannten "Holz-Cluster" regroupéiert all déi concernéiert Acteuren zesummen, déi versichen, déi natierlech Ressource ze valoriséieren.

All Joer wuessen 750 000 Kubikmeter Holz an de Bëscher no, aus de Bëscher erausgezunn ginn nëmmen 2/3 dovunner. Ma dës hallef Millioun Kubikmeter hätten ee Verkafswäert vu ronn 25 Milliounen Euro. D'Zil vum Cluster wier et méi Holz an der Groussregioun ze verschaffen.

25 Prozent si Qualitéitsholz, 50 Prozent vum Holz ginn an der Industrie verschafft an ee Véirel fir Energieproduktioun.

De Lëtzebuerger Bëscher géif et gutt goen. Eng Etüd vum "FSC Lëtzebuerg" déi aktuell leeft, soll weisen, dat de Lëtzebuerger Bësch nohalteg genotzt gëtt.

D’Etüd wier positiv ausgefall, elo géif nach eng ëffentlech Konsultatioun gemaach ginn, wou d’ Méiglechkeet besteet op des Risiko-Etüd ze reagéieren. Dat de Bësch awer insgesamt mat engem nidderege Risk bewäert gouf, wier gutt fir d’ lëtzebuerger Holz Industrie.