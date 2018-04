© SIP

En Artikel an der Wochenzeitung „De Lëtzebuerger Bauer“ referéiert sech op en Interview hei op Radio Lëtzebuerg, mat enger Wëssenschaftlerin vum Hamburger Labo ForGen, deen d'Präsenz vun ëmmer méi Hybrid-Wëllef festgestallt huet. Vu Wëllef also, déi vun hire Genen hir och Hond sinn. Fir d'Bauerenzentral ass dat Grond genuch, fir endlech serieux iwwer dës Problematik ze schwätzen an de „Wollef-Management-Plang“ z'iwwerschaffen.

Bauerenzentral géint de Wollef / Reportage Monique Kater



Well d'Bauere wiere nu mol déi, déi mam Wollef geplot sinn. Et géing ëm hiert Véi, dat panikéiert an net méi hannert engem Zonk bleift, wann dat wëllt Déier bis eng Kéier op Besuch war. Et géing awer och ëm de materielle Schued oder d'Méikäschten, déi een huet, als Bauer, duerch dee Wollef, erkläert de Marc Fisch an zeckt liicht, wann e gefrot gëtt, wat d'Bauerenzentral dann elo gären hätt, an där Wollefsgeschicht. De President berifft sech op d'Ausland.

Et ass elo ee Wollef, ma an Zukunft kann et awer och emol e Ruddel sinn, wat sech hei aquartéiert a sech hei wuelfillt. Am Ausland ginn et da Regiounen, wou de Wollef bliwwen ass, wou vill Béischte sinn an et vill Problemer ginn. Et ginn doduerch och Géigenden, wou se driwwer schwätzen, fir de Wollef ofzeschéissen oder e scho fir den Ofschoss fräi ginn huet.

Bei deenen zwee Fäll hei am Land kann ee bei deem Verglach dach just de Kapp rëselen?! Oder net? Hei géif ëmmer ze laang gewaart, kritiséiert d'Bauerenzentral d'Präventiounsaarbecht vun der Politik. D'Diskussioun iwwer Hybrid-Wëllef – hiert „méi kéng sinn“ vis-à-vis vum Mënsch, kënnt do natierlech zu Pass. Iwwerschafft dee Management-Plang, sou nach eng Kéier d'Fuerderung vum President vun der Bauerenzentral. Wat heescht dat dann elo, am Kloertext, Marc Fisch?

Mir musse kënne schéissen, datt ass déi eng Saach. An déi Leit, déi betraff sinn, musse kënnen ënnerstëtz ginn. Et sinn Ënnerstëtzungen den Ament do, déi awer dat just zu engem klengen Deel ausgläichen, wat vu Schuet entsteet. Weider muss de Bauer beweisen, datt et e Wollef war a keen Hond. An hei läit d'Beweislag beim Bauer. An dat stellt d'Bauerenzentral a Fro. Wann de Staat wëll Wëllef hunn, da muss hien d'Beweislag bréngen an net de Bauer, esou de Marc Fisch.

De Staat wëllt e vläicht, mä de Bauer misst dee Wollef net hunn, fannen déi Responsabel vun der Bauerenzentral. "Mir hunn 100 Joer laang ouni dat Déier gelieft an ech mengen emol och net esou schlecht." Domadder wëll de Marc Fisch awer net soen, datt all Wollef direkt hei muss verschwannen, awer et muss een och d'Realitéit gesinn, datt mer an engem ganz dicht-bewunnte Gebitt liewen an dat fir de Wollef u sech wéineg Plaz ass. "Ech denken, datt hei just ganz grouss Show gemaach gëtt ëm en Déier, ouni dat mer och ganz gutt eens gi sinn."

Fir d'Landwirtschaft, fir d'Baueren hei am Land, wier dee Wollef op alle Fall keng Beräicherung!