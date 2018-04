Tëscht Jonglënster a Roudemer hat et kuerz virun 21.30 Auer gerabbelt. Zwee Autoe krute sech do ze paken an den 112 notéiert ee liicht Blesséierten.



Géint 21.35 Auer huet zu Esch um Boulevard Prince Henri en Auto gebrannt. Hei blouf et beim Materialschued.