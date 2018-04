D'Jeeërfederatioun schéngt an zwee gespléckt a vun der Eenegkeet, déi d'Jeeër 2011 op hirer Maniff an der Stad gewisen hunn, ass een zimlech wäit ewech.

Et rumouert nawell ferm ënnert de Jeeër, an dat net eréischt zënter gëschter.



Jeeërfederatioun oneens - Reportage vum Monique Kater





E Méindeg den Owend huet eng extraordinär Assemblée vun der Fédération Saint Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg fir Opreegung gesuergt. Hei sollten nämlech d'Statute geännert ginn, a deem Sënn, dass de President an Zukunft par acclamation, an net méi duerch e Vote secret confirméiert géif. Dat wier alles mä net demokratesch, sou de fréiere President vun der Jeeërfederatioun Camille Studer, deen d'Membere gefrot hat, géint esou eng Statuten-Ännerung ze stëmmen.



PDF: Bréif vum Camille Studer



Um Enn waren 58 Jeeër dofir, a 55 géint e Changement vum Wahlrecht... eng ze kleng Majoritéit, fir d'Statuten ze änneren.



Bei de Jeeër bleift also elo emol alles beim alen, souwuel d'Statuten, wéi d'Gestreits.