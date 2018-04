Locatioun

Fir en Appartement ze lounen, huet een Ufank 2018 mussen an der Moyenne 1'385€ de Mount bezuelen, fir en Haus ronn 2'500 €.

Déi gréissten Hausse gouf et bei de Studioen oder Appartementer mat just 1 Kummer mat +5%, respektiv +4%. Fir e Studio muss een zu Lëtzebuerg mat engem Loyer vun 935€ rechnen.



Bei den Haiser ass d'Hausse nach en Tick méi héich a läit iwwert 1 Joer gekuckt bei +6%. Virun allem méi kleng Haiser mat 2 Kummeren hunn de Präis an d'Luucht gedriwwen (+9%).



Op dat ganzt Land gekuckt ginn 59% vun alle Locatiounen am Zentrum ugebueden.



Vente

Fir scho gebauten Immobilien huet een am Mäerz an der Moyenne mussen 434'701€ fir en Appartement bezuelen, a fir en Haus sinn et souguer 729'516€. Bei den Appartementer ass dat iwwert 1 Joer gekuckt eng Hausse vun 3%, bei den Haiser sinn et +5%.

Den Ënnerscheed jee no Regioun ass frappant... sou kann een dovun ausgoen, dass e selwechten Objet am Norden just d'Halschent vun deem am Zentrum kascht.

De Metercarré-Präis fir en gebautent Appartement ass iwwer 5'000 geklommen ob 5'137€. Bei den Haiser läit ee bei 4'099€/m2.



37% vun allen annoncéierte Verkeef ginn am Süden oder Zentrum ugebueden.



Neibauten

Och bei nei gebaute Wunnengen geet d'Tendenz vun de Präisser weider no uewen. Fir en Appartement huet een am Mäerz 2018 an der Moyenne e Budget vun 530'437€ mussen investéieren. Dat ass e Plus vu 4% bannent 1 Joer. De Metercarré-Präis läit hei bei 6'307€.

D'Demande no Wunnengen am Zentrum vum Land bleift extrem héich. 42% vun alle Recherchen op athome.lu bezéie sech op déi Regioun vum Land.



All dës Zuele bezéie sech op en Echantillon vun iwwer 21'000 Annoncen, déi vu Mäerz 2017 bis Mäerz 2018 op www.athome.lu publizéiert goufen.