OGBL: "Schichtaarbecht op Schantercher? Nee Merci!" (10.04.2018) D'Aarbechter mussen ëmmer mi dacks op Schichten an och nuets schaffen, well den Zäitdrock fir mi séier mam Bau fäerdeg ze ginn, ëmmer mi grouss gëtt.

Problemer mam Bau/Reportage Ben Frin



Dat géif fir staatlech wéi och fir privat Chantiere gëllen an ass um Enn zu Laaschte vun de Bauaarbechter hirem Privatliewen an hirer Gesondheet.

D'Chantiere vum neie Stadion oder d'Extensioun Konrad Adenauer vum Europaparlament um Kierchbierg si Beispiller, déi genannt ginn, an deenen d'Politik Drock op d'Bauentreprise géif maachen, fir méiglechst séier fäerdeg ze ginn. De Jean-Luc de Matteis vum OGBL sot, datt schonn dacks an de Soumissiounen steet, datt a Schichte geschafft gëtt. De Betrib géif de Stress vum Client senge Salariéë weiderginn.



D'Sécherheet um Bau géif ënnert dem Drock leiden, grad ewéi d'Gesondheet vun den Aarbechter an och hiert Privatliewe géif ëmmer mi schwéier ze geréiere ginn, dobäi géif et bei enger Rei Bauprojete guer kee Grond fir Zäitdrock ginn. Do géif d'Qualitéit vum Bau, ma och d'Liewensqualitéit vun den Aarbechter drënner leiden. De Staat misst dat kucken.



D'Aarbechter um Terrain wieren dacks kierperlech um Enn, erkläert de José Pinto, fräigestallten Delegéierten. Et géif dann och zu méi Aarbechtsaccidenter kommen. Problemer am Privatliewe géife bis hin zu Scheedunge féieren, seet den Artur Valerio, fräien Delegéierten. Fréier wier et net grad esou schlëmm gewiescht. D'Leit wieren um Enn.

Dat neit Hamilius-Gebai ass allerdéngs net ënnert der Responsabilitéit vun der Regierung, mee ass e private Chantier.



Den Infrastrukturministère huet den Aussoe vun OGBL an Delegéierte widdersprach, op staatleche Chantiere géif nëmmen 1 Schicht geschafft ginn. Eventuell géifen Autorisatioune vu Konstruktiounsentreprisen ugefrot ginn, de Ministère hätt do awer keen Afloss drop.