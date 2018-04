Ee Camion hat seng Charge verluer an Direktioun Diddenuewen. Dësen Tëschefall suergt fir e gréissere Stau.

D'Ëmgéigend ass ganz wäiss. 1 Spur ass nees op. Wéi laang d'Botzaarbechten daueren, ass net gewosst. D'A31 war ronn eng hallef Stonn komplett gespaart, géint 15.30 Auer ass dunn nees 1 Spuer fir den Trafic opgemaach ginn.Et ass awer domadder ze rechnen, datt et duerch dësen Tëschefall zu engem gréissere Réckstau, och op de Lëtzebuerger Säit wäert kommen. Am beschte wier et, d'Diddelenger A3 z'evitéieren.