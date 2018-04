Vun e Mëttwoch den Owend um 21 Auer bis en Donneschdeg de Moien um 5 Auer gëtt op der A13 tëscht dem Beetebuerger Kräiz an dem Echangeur Diddeleng-Biereng geschafft. Dowéinst sinn dräi Spuren, déi 2 a Richtung Péiteng an eng a Richtung Schengen , gespaart. Donieft kënnt een och net méi vun der A3 op d'A13, wann een a Richtung Péiteng wëll fueren.D'Deviatioun leeft iwwer d'A3, den Echangeur Léiweng, d'N13 an d'N31 an dann iwwer den Echangeur Diddeleng-Biereng zeréck op d'Autobunn.Weider heescht et am Communiqué, datt ee am Laf vum Mëttwoch den Owend op dëse Plaze mat Stau soll rechnen.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la construction d'un portique de signalisation directionnelle sur l'autoroute A13 du mercredi 11 avril 2018 21 heures au jeudi 12 avril 2018 5 heures.

Barrages et déviations:

À partir du mercredi 11 avril 2018 à 21 heures et jusqu'à la fin des travaux, le barrage suivant est mis en place:

• l'autoroute A13 en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de l'échangeur Dudelange-Burange;

• les bretelles d'accès de la croix de Bettembourg en provenance de l'autoroute A3 et en direction de l'échangeur Dudelange-Burange de l'autoroute A13.

Le trafic en provenance des autoroutes A13 (Schengen) et A3 (Metz et Luxembourg-Ville), en direction de Pétange (A13) est dévié à partir de l'autoroute A3 via l'échangeur Livange, la N13 et la N31, ceci jusqu'à l'échangeur Dudelange-Burange.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin de soirée. L'axe principal de l'autoroute A13 est barré à partir de 21 heures.