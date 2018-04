De fréiere Journalist Romain Meyer beschäftegt sech an dësem Buch iwwert de Gréngen-Politiker François Bausch an seng politesch Carrière.

Nei um Bichermaart ass e Buch iwwert de Grénge Minister François Bausch, dat bei "Editions Guy Binsfeld" publizéiert gouf.

Am Buch mam Titel "François Bausch, Der Un-Geduldige" beliicht de fréiere Journalist Romain Meyer de politesche Wee vum aktuelle Minister fir Nohalteg Entwécklung an Infrastrukturen.



Firwat e Buch iwwer e Minister am Déngscht, wat hale Frënn a politesch Géigner vum François Bausch a wat sinn d'Konklusiounen, déi den Auteur aus all deem zitt?



Dat a méi froe mer den Owend den Auteur Romain Meyer, deen och schonn emol fréiere Kommunikatiouns-Responsabele bei den CFL war.