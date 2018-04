CFL Wéinst enger Pann - Keng Zich tëscht Kautebaach an Ettelbréck

Op der Linn 10 (Lëtzebuerg - Ëlwen - Gouvy) kënnen tëscht Kautebaach an Ettelbréck den Ament keng Zich fueren, well et eng elektresch Pann zu Bierden gëtt.

RTL