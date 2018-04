© RTL / Domingos Oliveira

Géint 17.47 Auer war den 52 Joer alen Aarbechter aus Däitschland an der Rue Albert Borschette um Kierchbierg vun enger Stee gefall. De Mann ass 4 Meter an d'Déift gefall an ass spéider am Spidol u sengen uerge Verletzungen verscheet.Déi genee Ëmstänn vum Accident mussen nach gekläert ginn. De Miess- an Erkennungsdéngscht an den ITM goufen op d'Plaz geruff. De Parquet huet donieft eng Autopsie ordonnéiert.