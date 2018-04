Et goufen 3 Accidenter op eise Stroossen tëscht 7 an 9 Auer, bei deenen all Kéiers 1 Persoun liicht blesséiert gouf.

Um 7.10 Auer sinn zu Beetebuerg an der Munnerefer Strooss en Auto an e Moto net laanschtenee komm. D'Ambulanz vun Diddeleng, den Asazzenter vu Beetebuerg, den Asazzenter aus dem Réiserbann an d'Police waren op der Plaz.

Géint 7.30 Auer gouf et zu Rodange um Pole Europeen de Developpement en Accident mat engem Auto. Och hei gouf 1 Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanz vu Péiteng an den Asazzenter vu Péiteng waren am Asaz.



Kuerz virun 9 Auer huet et dunn op der RN12 Rippweiler-Schwebach tëscht 2 Autoe gerabbelt. 1 Persoun gouf liicht blesséiert. D'Ambulanz vu Réiden, den Asazzenter vun Useldeng an d'First Responder vun Useldeng waren op der Plaz.