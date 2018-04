© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Eng Demande vun enger Geschäftsfederatioun oder vun enger Gemeng géif dacks duergoen, fir dass de Wirtschaftsministère eng Derogatioun accordéiert. D’Gewerkschaften hätten do kee Matsproocherecht.



Den OGBL schwätzt sech deemno generell géint eng Verlängerung vun den Ëffnungszäiten aus. Eng Méiglechkeet wären an den Aen vun der Gewerkschaft sektoriell Accorden oder Branchen-Kollektivverträg iwwert d’Ouvertureszäiten. A wann dann eng Branche sech géif decidéieren, owes méi laang oder Sonndes op ze hunn, da misst et a Contrepartie Entschiedegunge fir Salariéeë ginn. Zum Beispill zousätzlech fräi Deeg.



Ënnert dem Stréch revendiquéiert den OGBL méi Matsproocherecht an der Problematik. Ëmmerhi wären Ouvertureszäiten Aarbechtszäiten an eng Prolongatioun hätt staark Repercussiounen op d’Privatliewen vum Salarié.