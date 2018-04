Eng déif europäesch Geschicht zielen, bis un d’Grenzen an doriwwer eraus, mam industrielle Patrimoine vum Minett. Dat ass d’Visioun vun Esch 2022.

Réckbléck 2007: An der Stad goung d’Zuel vun den Iwwernuechtungen ëm 7 % erop, ma 2022 kéint et am Minett awer enk ginn. De François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca, mengt, dass et net genuch Plaz am Süde géif ginn, dat wann d'Entwécklungen ähnlech grouss wéi 2007 an der Stad sinn. Deemools war d'Haaptstad jo Kulturhaaptstad.





Zu Esch sinn déi meescht Zëmmeren, nämlech 210 op 6 Hoteller verdeelt. An och ronderëm d'Minettsmetropol ass d’Zuel vun de Better iwwerschaubar. Projete vun 200-300 Zëmmer wieren nach fir de Süden an der Pipeline. Et féiert awer kee Wee laanscht d’Stad. Esou een Evenement géif sech op dat ganzt Land verdeelen. De François Koepp kéint sech net virstellen, datt d'Leit just am Minett residéieren, landeswäit wiere ee guer net sou schlecht opgestallt.

Am Tourismussecteur misst méi vernetzt matenee geschafft ginn. An Zukunft wéilt een d’Organisatioun vu Kongresser a groussen Evenementer dann och verbesseren.



